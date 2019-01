Vergine oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: l’amore va messo alla prova, qualcuno sta cercando nuovi orizzonti

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Situazione astrologica importante sul lavoro. Nella seconda parte del mese potresti vivere qualche bella opportunità. I cambiamenti che nascono in questi giorni sono anche portatori di piccole ansie; l’amore va messo alla prova! E probabilmente, dopo una crisi di primavera, qualcuno sta cercando nuovi orizzonti; insomma devi essere positivo anche nel caso tu abbia vissuto una separazione. Le cose si risolvono, basta avere giudizio e un po’ più di comprensione nei confronti del partner. Incontri decisivi con Toro e Cancro! Sono segni che spesso ritornano nella tua vita, se non in amore, quanto meno a livello di amicizie, di famiglia. Soliti alti e bassi, invece, nei rapporti con Sagittario E Gemelli.

Non è facile ritrovare il giusto ritmo nella vita affettiva, nelle questioni di tutti i giorni. Venere è dissonante, e dunque ancora una volta potrebbe creare qualche ansia nei confronti dei rapporti interpersonali. E’ probabile che questo periodo inizi con una certa inquietudine, attenzione a non creare disguidi e dispute irrisolvibili. Non preoccuparti, il cielo non è così ostile per il tuo segno, basterà tenere sotto controllo questo tipo di emozioni negative per ottenere il massimo. Tieni duro! Se vivi una storia ufficiosa sarà difficile trovare ora il bandolo della matassa. Se l’amore conosce un influsso incerto di Venere, per quanto riguarda il lavoro non ci sono elementi di contrasto; le uniche difficoltà possono essere legate al mese passato per quello che riguarda le proprietà. In questi casi, dovrai intervenire con delicatezza. Devi avere anche una certa cautela negli investimenti.