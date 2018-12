Vergine oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: un sentimento può tornare anche all’improvviso

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Coloro che hanno più di 30 anni devono mettere a posto alcuni accordi e contratti. E forse devono limitare i danni di una scelta sbagliata fatta di recente. Un lavoro potrebbe non avere pagato ma portare vantaggi o esperienze in vista del futuro. C’è poi una questione di lavoro che non dipende da te, e allora attenzione perché in questo Dicembre sarà facile perdere le staffe. Se le questioni di lavoro vivono un certo rallentamento oppure alcuni cambiamenti nell’ambito della tua azienda o decisioni personali postano l’orizzonte verso altri percorsi dal punto di vista sentimentale c’è qualcosa di più. Le coppie forti non temono nulla, si può superare una crisi. Ma Dicembre è anche un mese particolare, in cui senti più disponibilità nei confronti dell’amore. Un sentimento può tornare anche all’improvviso.

In amore ancora non ti sei del tutto ripreso dalla lentezza dei mesi passati, ma pare che in questi giorni le questioni di cuore riprenderanno quota. Si dovrebbero evitare discussioni e polemiche, anche se non si esclude che qualcuno voglia definire meglio una storia d’amore. Chi non ci riuscirà potrebbe decidere di chiudere tutto. Se le provocazioni diventano veramente forti, allontanati e riprendi i contatti quando la situazione torna tranquilla. Al lavoro le prospettive sono buone ma bisogna rivedere alcune questioni, metodi e ruoli. La chiarezza e la voglia si mettere sempre tutto nero su bianco è sempre una buona base di partenza: in questo periodo è importante chiarire le cose più importanti perché, soprattutto da un punto di vista finanziario, i conti non sono tornati.