Vergine oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: se vivi un rapporto ambiguo è necessario chiarire

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Non porti troppe domande, la mente non può agire al posto del cuore, anche se tu pensi che questo sia possibile. Così verso il 7 del mese potresti vivere qualche ripensamento o momento di forte turbamento. E’ chiaro che adesso stiamo ancora attraversando una fase di preparazione; chi vive da poco una storia non si accontenta di baci e carezze, vuole costruire qualcosa. In ogni modo, chi è solo da tempo dovrebbe iniziare a guardarsi attorno o comunque valutare con più attenzione le relazioni che sono nate dal mese di Luglio. Attorno al 24, potresti vivere emozioni importanti. Il cuore batte forte, ma attenzione ai perditempo! Periodo giusto per iniziare a fare programmi importanti. Dovrai fare una scelta costruttiva. Le uniche perplessità nascono in famiglia , se c’è un genitore o un parente che ultimamente ha avuto bisogno di te oppure che involontariamente ti scarica le sue tensioni addosso. Devi cercare spazi di libertà.

In amore è il periodo giusto per fare progetti con la persona che ami. Maggiore chiarezza in amore ed in certe problematiche particolari (unioni con persone legate, relazioni clandestine) che trovano in questo mese una particolare forza. Se vivi un rapporto ambiguo è necessario chiarire; l’importante è non cedere nel nervosismo. Grandi progetti per le coppie che si sono sposate da poco. Al lavoro se ti propongono qualche cambiamento, valutalo con molta cura. Tutto quello che nasce ora sembra destinato ad avere successo.