Venice Hospitality Challenge 2017: torna il Gran Premio della Vela

Anche quest’anno torna la Venice Hospitality Challenge 2017, il Gran Premio della Vela nel cuore di Venezia. Il 14 ottobre sulla linea di partenza saranno schierati celebri skipper e Maxi Yacht che hanno lasciato il segno nella storia della vela sportiva internazionale. Grazie a un percorso unico che si snoda interamente nel bacino di San Marco, la Venice Hospitality Challenge, ideata e diretta da Mirko Sguario, offre al pubblico uno spettacolo indimenticabile nella cornice della città più bella del mondo.

Questa quarta edizione, forte di una formula vincente che associa lo sport della vela al mondo del luxury, conferma e migliora il successo delle precedenti. Ben tredici i Maxi Yacht in gara e ognuno correrà per un grande nome dell’alta hotellerie veneta: Hotel Danieli, The Westin Europa Regina, The Gritti Palace, Hotel Centurion Palace, Belmond Hotel Cipriani, JW Marriott, Cà Sagredo Hotel, Hilton Molino Stucky, Falisia Resort di Portopiccolo Sistiana ai quali si aggiungono quest’anno Hotel Excelsior, Palazzina G e Cristallo Resort di Cortina d’Ampezzo. L’indimenticabile Moro di Venezia rappresenterà invece la Città di Venezia.

L’evento si avvale dell’importante sostegno di Assicurazioni Generali Italia, Marina Yachting e Moët & Chandon. Ambito premio per i vincitori sarà, come di consueto, l’esclusivo cappello del doge realizzato appositamente per questa edizione dalla storica vetreria muranese Barovier & Toso le cui origini risalgono al 1295.