Venere e Giove, appuntamento con il “bacio” tra pianeti: ecco come e quando vedere lo straordinario spettacolo

Il cielo di novembre ci regala uno spettacolo straordinario, la congiunzione tra Venere e Giove. Occhi al cielo quindi a partire dall’alba della giornata di domani – lunedì 13 novembre – quando i due pianeti si esibiranno in quello che è già stato definito come il bacio più romantico del cielo del 2017. Ecco allora come e quando ammirare questo spettacolo…

L’autunno sembra non portare con sé solamente un importante abbassamento di temperature. Questo mese di novembre, infatti, ci regala uno degli spettacoli astronomici più belli di tutto il 2017. All’alba di domani – 13 novembre – Venere e Giove entreranno in congiunzione, offrendo a tutti coloro che si alzeranno presto la possibilità di ammirare un evento quasi unico nel suo genere. Definito scientificamente “congiunzione”, questo evento astronomico si determina quando due astri hanno la stessa longitudine o la stessa ascensione retta visti dal centro della Terra. Lo spettacolo è quindi da annotare tra quelli da non perdere in quanto il prossimo avverrà solamente il 22 gennaio 2019.

Ma come ammirare il bacio tra i due pianeti? In realtà è molto più semplice di quanto si possa immaginare: per assistere allo spettacolo astronomico dato dalla congiunzione Venere Giove sarà necessario alzarsi intorno alle 6 della mattina e guardare verso Sud Sud-Est, tra le costellazioni della Vergine e quella della Bilancia. Quello del bacio dei due pianeti non è però l’unico spettacolo della notte: sarà infatti possibile, ancora per qualche giorno, ammirare lo sciame meteorico delle Tauridi Nord, il cui picco sarà proprio nella notte tra il 12 e 13 novembre 2017.