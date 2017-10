Venchi Suprema: presentata la “regina” delle spalmabili (FOTO)

La crema spalmabile Suprema, grazie alla sua versatilità, arricchisce la nostra offerta a 360 gradi: sul gelato, sulla crêpe, o come ripieno goloso per una brioche. Una estasi di gusto multiforme che la incorona… “la regina delle spalmabili”. Come per tutti i prodotti Venchi, anche per la Suprema vengono utilizzati solo ingredienti di prima qualità che creano un equilibrio perfetto e al tempo stesso semplicissimo: cacao, nocciole Piemonte IGP e olio d’oliva.

La formula utilizzata? Più ingredienti vegetali, meno zuccheri, ridotti i grassi animali e azzerati ingredienti artificiali. Il prossimo novembre la versatilità della Suprema Venchi si arricchisce di una nuova forma: IL CIOCCOLATINO SUPREMA! Per la prima volta la Regina delle Spalmabili viene racchiusa in un prezioso scrigno, una conchiglia di cioccolato Venezuela ripiena di Suprema all’olio d’oliva. Un delizioso momento di piacere da gustare sempre e ovunque.

Il CIOCCOLATINO SUPREMA è la massima espressione della capacità di Venchi di restare fedele alla sua tradizione portando però innovazione e originalità nei suoi prodotti.