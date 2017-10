Vans collezione Natale 2017: torna la banda dei Peanuts (FOTO)

Vans, l’originale brand specializzato in scarpe e abbigliamento per action sport, prosegue la lunga storia che la unisce a Charlie Brown, Snoopy e a tutta la banda dei Peanuts nella sua nuova collezione di scarpe, abbigliamento e accessori. Utilizzando le illustrazioni originali di Charles M. Schulz, la collezione rende omaggio agli iconici protagonisti degli omonimi special televisivi.

Le illustrazioni di Charles M. Schulz rivivono sui modelli Sk8-Hi Reissue e Old Skool che si trasformano nella tela di un dipinto. I disegni originali di Charlie Brown e Snoopy prendono il posto delle versioni monocromatiche, completati dalle tipiche bande laterali in pelle. Rievocando i tempi d’oro dei Peanuts, la Authentic presenta una serie di scene a tema delle famose strisce. I fan possono scegliere la loro scarpa da ballo in versione Authentic o Old Skool sulle quali l’intera banda dei Peanuts è ritratta nella memorabile scena del ballo tratta dallo special televisivo intitolato “Il Natale di Charlie Brown.”

Per festeggiare il 25esimo anniversario della Half Cab, i designer Vans hanno inserito Snoopy e i membri della sua famiglia negli inserti in tela di questo modello. Guardando più da vicino, sull’etichetta della linguetta si vede Spike, il fratello di Snoopy, con indosso un cappello con il caratteristico motivo a scacchi bianco e nero, mentre la firma di Schulz è incisa nella punta in suede. In questa stagione Vans reinterpreta la Slip-On con il classico motivo checkerboard inserendo tante divertenti espressioni di Snoopy. La Sk8-Hi Reissue nella nuova fantastica versione in pelle presenta un discreto disegno di Snoopy sugli inserti laterali e la figura seminascosta di Woodstock sull’etichetta della linguetta. La specialissima versione della Classic Slip-On, creata per rendere omaggio all’eterna amicizia che lega Charlie Brown, Snoopy e Woodstock, è caratterizzata da toppe di tessuto felpato e la scritta “Best Friends” sul puntalino di ogni scarpa.

Gli esclusivi capi di abbigliamento e gli accessori della collezione Vans x Peanuts sono caratterizzati da una serie di stampe abbinate alle calzature, tra cui le illustrazioni monocromatiche di Charlie Brown e Snoopy e la famiglia di Snoopy per l’uomo. Per la donna è prevista un’allegra collezione di capi in rosa, con disegni dei Peanuts che ballano, e una collezione tono su tono dedicata a Snoopy. Anche i fan più giovani di Vans e dei Peanuts avranno la loro collezione di scarpe che comprende modelli realizzati per bambini e primi passi, tra cui la Authentic corredata delle famose strisce e dei personaggi che ballano.

E, giusto in tempo per Halloween, la Sk8-Hi Zip presenta le figure fosforescenti di Snoopy e Woodstock travestiti da mummia, mentre la Old Skool V è dotata di pratiche chiusure in velcro regolabili e del classico motivo checkerboard dal quale fa capolino Snoopy. Infine la Classic Slip-On creata per i più piccoli mostra la figura di Snoopy e una codina in tessuto felpato sul tallone.