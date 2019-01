Vanessa Incontrada Instagram: l’attrice spagnola è in vacanza alle Maldive con il figlio ma senza il suo Rossano. Dopo il Natale festeggiato in famiglia, la showgirl è partita con il figlio Isal e un’amica per festeggiare il nuovo anno al caldo. Vanessa Incontrada alle Maldive mostra la sua bellezza ‘al naturale’ posando in foto che la ritraggono senza un filo di make up in viso. Capelli bagnati e l’espressione serena di chi è felice e realizza un sogno.

L’attrice, amatissima dal pubblico italiano, si lascia baciare dal sole in bikini mettendo a nudo le sue forme conturbanti. Scherza con la sua amica e si diverte con Isal in piscina tra gare di nuoto – la “vecchia rana” e il “moscerino” – e sorrisi. Questo ciò che i followers amano particolarmente di lei, il suo essere rimasta una donna semplice, genuina, che non gioca a fare la gran diva nonostante la sua notorietà. Vanessa Incontrada, 40 anni compiuti da poco, è tra le più amate attrici italiane, e dopo il successo in tv delle ultime fiction che la vedono protagonista, “Non dirlo al mio capo”, “Il capitano Maria” ed “I nostri figli”, si gode il meritato riposo.

Rumors insistenti degli ultimi giorni, inoltre, fanno il suo nome quale conduttrice probabile al Festival di Sanremo edizione 2019 per volontà del direttore artistico Claudio Baglioni. Si tratta però al momento di indiscrezioni ufficiose che attendono conferma (o smentita). E mentre ci si interroga in merito, la bella attrice se la spassa alle Maldive e posta foto che la ritraggono raggiante in quel paradiso. “Un mio sogno che si avvera, tanti auguri amici e grazie per il vostro cuore”, ha scritto nei giorni scorsi in un post su Instagram in cui ha dato gli auguri di Buon Anno a chi la segue sui social.