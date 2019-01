Vanessa Incontrada Instagram, feroci critiche per foto al naturale: “Piena di macchie e rughe”

Vanessa Incontrada gossip: nuove feroci critiche all’attrice spagnola, regina delle fiction, amatissima dal pubblico televisivo italiano. Di nuovo la simpatica artista torna al centro delle polemiche per via del suo aspetto estetico. Prima erano stati i chili più seguiti alla gravidanza, ora i presunti segni dell’età che alcuni utenti le avrebbero notato sul volto.

Stavolta la showgirl ed attrice è stata bersagliata dagli haters sui social per avere pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra al naturale, senza make up, proprio come mamma l’ha fatta. Apriti cielo! “Piena di macchie, lentiggini e rughe”, hanno evidenziato i suoi detrattori, tuttavia sono stati molti di più quelli che hanno preso le difese della sensuale Vanessa, evidenziando invece la sua bellezza naturale ma soprattutto la sua forza: mostrarsi – diversamente da come fanno sue illustri colleghe – al naturale, senza ritocchi, make up e senza mai sottoporre i suoi scatti social al photoshop (pratica sempre più usuale fra le donne del mondo dello spettacolo).

“Hai una pelle bellissima vanne fiera sei uno spettacolo”, “Intanto se avesse dei kg in più non ci sarebbe nulla di male… detto questo la trovo bellissima ma trovo allucinante la cattiveria tua nei suoi confronti. Guardo lei è poi guardo te e fidati cara abbandona la barca”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sul social in difesa della Incontrada. Alla fine è spuntato anche un intervento della ex gieffina Jane Alexander, che non ci ha visto più dalla rabbia ed ha zittito chi ha attaccato così ferocemente la sua collega: “Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Le rughe? Dove le vedi le rughe? Ma poi le lentiggini sono super cute (le ho anche io). Dai, basta…Intelligenza, chiediamo solo quella”. Vanessa Incontrada, invece, da donna intelligente quale è, non ha commentato gli attacchi gratuiti piovuti addosso alla sua persona ed è, come si dice, passata ‘oltre’ …