Valsoia, Alimentazione Vegetale per Salutisti

Valsoia è paladina dell’“alimentazione vegetale” un “mangiare sano” legato ai valori della cultura della qualità, della selezione di ingredienti di eccellenza.

L’offerta spazia dalle alternative vegetali a base soia, bevande, gelati, yogurt, dessert, biscotti, pietanze, formaggi e condimenti con il marchio Valsoia; alle confetture e ai sorbetti Santa Rosa, punta di eccellenza nelle confetture e nella lavorazione della frutta e alle passate di pomodoro Pomodorissimo.

Altra azienda quotata alla Borsa Italiana con alti requisiti patrimoniali: la società non ha debiti anzi ha una posizione finanziaria netta positiva. Nonostante la crisi economica abbia inciso sul fatturato dell’azienda, il titolo continua a pagare un dividendo superiore al tre per cento e vende in borsa a multipli modesti, come tutti quelli coperti da questa rubrica.

Continuiamo a rivisitare l’andamento dei titoli di cui già abbiamo scritto: Digital Bros, dall’inzio dell’anno sale di circa il sei per cento, ben oltre gli indici di mercato.

Alessandro Milesi

www.finanze.net