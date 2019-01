Valerio Farina, 33 anni, di origini molisane è uno degli stilisti emergenti più quotati del momento. Chiude la Milano Fashion Week maschile con una sfilata all’insegna dello street style. Numero 00 è un brand nato nel 2012 dalla creatività di Valerio Farina che alle prime armi confezionava t-shirt in un appartamento, trasformatosi in un piccolo laboratorio domestico a Rimini. Mette in piedi un’azienda che riesce a scalare le vette dell’alta moda, arrivando ad essere selezionato tra i 27 brand più affermati della moda maschile in Italia.

Numero 00 alla Milano Fashion Week

Valerio Farina debutta alla Milano Fashion Week con brand Numero 00 in collaborazione con Lotto Sport, la collezione è la rappresentazione del nuovo concetto di street style. Cappotti oversize, felpe, sneakers un mix di tessuti colorati e allo stesso tempo aggressivi, l’impronta di uno stile urban che sta conquistando il mondo della moda italiana. Non si può far a meno di notare i dettagli come le scarpe Staby OG , realizzate in tre varianti di colore ai marsupi , cinte e capelli con visiera in tessuto plastificato con tanto di logo su. Tutta la collezione è un insieme innovativo ,che doveva far parte dal fashion system. È stato proprio Numero 00 a chiudere la Milano Fashion Week, sfilando tra Fendi, Dsquared, Emporio Armani. E se anche Vogue decide di metterlo tra suoi “eletti”, non possiamo non annoverarlo tra i nuovi talenti della moda italiana.

La collaborazione Numero 00-Lotto Sport

Una collaborazione vincente quella tra Numero 00 e Lotto Sport che ha dato vita a una collezione sorprendente. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha deciso di raccogliere le foto della sfilata per metterle all’interno del sito online, dove è possibile vedere in maniera dettagliata tutta la collezione. La scritta “numero 00” abbinata al logo lotto è frutto di una combinazione sensazionale. Pantaloni gessati con tanto di logo sul polpaccio e quell’insieme di colori forti come il viola e l’arancio nella realizzazione di tute stile anni ’90 e sneakers dalla forma stravagante, che mettono in risalto l’intero outfit. È possibile acquistare la collezione non solo online ma anche nel flagship store a Rimini e in diversi punti vendita a Milano. Sicuramente presto vedremo il marchio numero 00 in vendita anche all’estero. Il made in Italy ha sfondato ancora una volta il mondo dell’alta moda.