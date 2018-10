Valeria Marini scaricata dal nuovo fidanzato: Ivan Gonzalez fa un clamoroso dietrofront e frena, negando di avere una love story con la showgirl. Eppure sono passati pochi giorni da quando la coppia è finita sulle pagine di Chi per parlare della liaison nata dopo la partecipazione a “Temptation Island”. Se infatti l’attrice ha parlato di “una bella frequentazione” e “Lo chiamo il toro di Siviglia, anche se è di Madrid. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita grazie a lui e presto andrò in Spagna”, il prestante 26enne spagnolo puntualizza: “Siamo solo amici”.

Il tentatore ha preso le distanze, dunque, dalle parole della Valeriona nazionale, e lo ha fatto descrivendo così la copertina che ha dedicato loro il settimanale diretto da Alfonso signorini: “Bella copertina, anche bella amica”. Sono state queste le sue parole e poi, non soddisfatto, il bel Gonzalez ha anche specificato la natura della sua relazione con la Marini, che sarebbe per lui solo una bella amicizia. “È stato un piacere fare questa copertina di Chi, grazie di cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia”, ma siamo super amici stellari. Ho vissuto un bel percorso con lei, le voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellari”.

Visti questi ultimi clamorosi sviluppi, è lecito domandarsi Come la prenderà la nostra Valeria nazionale? La diva aveva infatti manifestato davvero molto entusiasmo per la sua nuova liaison, dicendosi addirittura pronta a trasferirsi in Spagna con il tentatore per il quale sembra avere perso la testa: “Volevo una reazione da parte di Patrick (l’ex fidanzato ndr), che però non c’è stata. Appena l’ho visto sono rimasta colpita. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna, ci siamo trovati subito. Mi ha saputo prendere con le risate”. A quanto pare, però, il coinvolgimento sentimentale di Ivan Gonzalez sarebbe pressoché nullo. Così, a scanso di equivoci,

il modello spagnolo che la Marini ha conosciuto qualche settimana fa a ‘Temptation Island Vip’, dove lui era tentatore e lei fidanzata del fu Patrick Baldassarri, ha sentito l’esigenza di mettere in chiaro che non c’è alcuna relazione tra loro ma solo una amicizia speciale.