L’attrice 51enne innamorata come una adolescente dell’adone spagnolo, al quale inizialmente si era avvicinata per provocare il fidanzato, metterlo alla prova e tastare la ‘resistenza’ della loro relazione. Galeotto fu però il reality, visto che nei giorni quel flirt è esploso trasformandosi in passione incontenibile. “Volevo una reazione da parte di Patrick, che però non c’è stata. Appena l’ho visto sono rimasta colpita. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna, ci siamo trovati subito. Mi ha saputo prendere con le risate”, racconta la Marini a Chi.

A “Temptation Island” i due si sono divertiti parecchio, tra massaggi hot, cenette provocanti in riva al mare e week-end indimenticabili. La Marini, però, ironizza: “Le cose più eccitanti sono stati i gargarismi con il limone e la condivisione delle cotolette!”. I due, fanno sapere, adesso vivono la loro relazione giorno per giorno, senza pensare troppo al futuro né fare progetti a lungo termine: “Ivan mi piace e io mi nutro d’amore. Non so cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Ivan è molto giovane, vedremo cosa succederà…”.