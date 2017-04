Valeria Golino sulla fine del rapporto con Riccardo Scamarcio “Non finirà mai davvero”

Un amore così lungo, viscerale, intenso pare proprio che non si possa dimenticare. Valeria Golino in un’intervista a Grazia parla della fine della sua relazione con l’attore Riccardo Scamarcio e di tutto ciò che, invece, non finirà mai. “Ma siamo proprio sicuri che sia finita? La nostra storia non si chiuderà mai, perché si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove. Riccardo e io siamo la famiglia l’uno dell’altra“.

“Cerco di guardare le cose con positività. Ma l’ultimo anno e mezzo non è stato affatto facile. Il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, è innegabile. Ma sul piano sentimentale è stata dura: mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola. Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo“. Pare quindi che la coppia, nonostante formalmente non sia più tale, continui a vivere un legame profondo e inossidabile.

Del resto se si sceglie di passare tanti anni al fianco di qualcuno le motivazioni che ci legano a quella persone devono essere molto profonde. La Golino conferma la serietà e la profondità di questo amore attraverso le accorate dichiarazioni appena rilasciate, anche al termine ufficiale della relazione.