Valentino Rossi, spese folli per la sua nuova fiamma: ecco per chi ha perso la testa il Dottore

Valentino Rossi innamorato pazzo di Francesca Sofia Novello, modella 24enne, per la quale, davvero, non bada a spese. Nella foto esclusiva pubblicata da “Diva e donna” Il Dottore accompagna la neo fiamma sulla scaletta di un aereo privato che ha prenotato per una vacanza a Ibiza. Un ‘regalino’ costato al campione ben 8 mila euro per far approdare sull’isola delle Baleari il suo nuovo amore.





Visti i baci appassionati tra i due, sembra proprio che valentino Rossi abbia archiviato la sua ex (sempre modella), Linda Morselli, ora felicemente fidanzata con il pilota di Formula 1, Fernando Alonso. In occasione del Moto Gp del Mugello, Francesca Sofia Novello si era presentata ufficialmente come ‘fidanzata’ del campione di Moto GP, che da quando era tornato single non aveva mai presenziato ad occasioni ufficiali insieme ad un’altra donna. Francesca è bellissima, ha 24 anni, studia giurisprudenza ed è modella di lingerie. Intervistata da “Gazzetta Dello Sport” ha voluto puntualizzare alcune cose sulla sua storia con Rossi: “Ora, giusto per fugare ogni dubbio, per questo e molti altri lavori sono stata scelta molto prima che venisse fuori la mia relazione con Vale … Qualche settimana fa ero a Ibiza per uno shooting. E dal momento in cui sono atterrata sono stata inseguita dai paparazzi. Mi hanno fotografata ovunque, ma io ero lì per lavorare. Che interesse ci può essere …”.

Impressionante la sua somiglianza con l’attrice Brooke Shields, Francesca si è vista stravolta la vita da quando fa coppia con Valentino Rossi. “… Tutto questo clamore intorno a me poi… è da pazzi”, afferma lei. La love story con il nove volte campione del mondo di motociclismo fa parte del suo privato e dunque su questo è categorica: “No, non parlo”. Sulla tutela della sua privacy la modella sembra irremovibile: “Io sono molto social, sono sempre attaccata, so bene che è una vetrina importante di lavoro. Ma io lì non spiattellerò mai il mio privato come fanno altre, guarda, sono invasa da messaggi e commenti. Mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni! Ora come ora è davvero impossibile.E poi quanto veleno… Mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io sto insieme a lui solo per i soldi e per la fama. Ma è pura follia! Se sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?”. Intanto si gode le attenzioni del pilota che per lei, a quanto pare, non bada a spese!