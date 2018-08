Valentino Rossi presenta la donna che gli ha fatto perdere la testa: la foto insieme è già virale

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello fanno davvero sul serio! La modella e il campione di Moto GP sono ormai inseparabili e il fuoco della passione che da mesi li lega arde sempre di più! In passato si era infatti parlato solo di un probabile flirt trai due ma oggi, martedì 21 agosto, ne arriva la conferma. È stata proprio la ex ombrellina ad ufficializzare la sua love story con Rossi e fugare ogni gossip in merito pubblicando una foto su Instagram con il campione di Moto GP. L’immagine è corredata anche da una didascalia esplicita “Love you @ ValeYellow46” che confermerebbe la relazione tra i due. Lui sorride, lo sguardo sembra davvero innamorato!

Che fossero un coppia, la modella ex ombrellina e Valentino Rossi, lo si sapeva già da un po’, soprattutto da quando ‘Diva e donna’ li aveva paparazzati in dolci effusioni a bordo del suo lussuoso yacht da 20 metri, il Titilla II, mentre solcavano le acque al largo di Pesaro, Francesca Sofia Novello sfoggiava un topless da urlo, Forme giunoniche e un fisico statuario, Valentino Rossi completamente stregato da lei. E ora i due sono venuti allo scoperto con questo post sulle sue pagine social, Facebook e Instagram, che in poche ore è diventato virale e molto cliccato. Dove è stata scattata la foto? Non lontano da “casa”, apre. Valentino Rossi era infatti impegnato nei test sulla sua Yamaha a Santa Monica, sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano.

Ecco la foto su Instagram della coppia: