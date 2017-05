Valentino Garavani: auguri per gli 85 anni del re della moda

E’ un compleanno importante quello che festeggia oggi Valentino Garavani, lo stilista più comunemente conosciuto come Valentino. Nato l’11 maggio 1932 a Voghera, il re della moda compie oggi 85 anni lasciandosi alle spalle una vita fatta di enormi successi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Fin da giovanissimo appassionato di moda, l’uomo inizia subito a studiare ad una scuola di figurino a Milano ma anche all’estero, dove trascorre molti anni della sua giovinezza.

Dopo i primi successi ottenuti ad alcuni concorsi di moda, Valentino Garavani – insieme al padre e ad altri soci – nel 1957 fonda la maison di moda che prende il nome proprio da lui, Valentino. Nonostante le prime difficoltà, nel 1959 apre il suo atelier a Roma, nella raffinatissima Via Condotti. La consacrazione della sua figura nonché del suo marchio avviene però nel 1962 dopo la partecipazione alla prestigiosa vetrina di moda del Pitti Firenze. Ben presto diventa quindi uno degli stilisti più apprezzati e conosciuti al mondo tanto che, nel 1967, gli viene attribuito il Premio Neiman Marcus, prestigioso riconoscimento che potremmo definire come l’Oscar della Moda.

Oltre alla firma dell’abito nuziale di Jaqueline Kennedy per il matrimonio con Onassis e alla sua amicizia con Andy Warhol, impossibile non ricordare anche il suo celebre “Rosso Valentino”. Con questo nome, infatti, si intende una particolare sfumatura del colore rosso, una tonalità molto accesa tra il carminio, il porpora e il rosso di cadmio. Questo colore – ideato dallo stesso Valentino – viene utilizzato solamente per la creazione di alcuni abiti e, stando alla storia, è stato pensato durante un viaggio in Spagna.