Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara. Fashion blogger in erba, ha deciso di seguire le orme della fortunata sorellina, diventando in breve tempo molto famosa su Instagram. Classe 1992, è la più piccola fra le sorelle Ferragni. Prima di lei infatti, ormai celebre Marina Di Guardo, ha avuto nel 1987 Chiara, mentre due anni dopo è arrivata Francesca, che fa la dentista come il suo papà Marco. Ciò che colpisce immediatamente è la grande somiglianza fra la fidanzata di Fedez e Valentina Ferragni: occhi azzurri, capelli biondissimi e stesso viso da bambola della neo-mamma di Leone. (Continua a leggere dopo la foto)

Valentina Ferragni ha studiato per diventare una fashion blogger ed è per questo che due anni fa si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei Media, realizzando una tesi sull’influenza dei social blogger nella società. Da allora sta lavorando duro per diventare un’icona di stile, proprio come la sorella maggiore. Aiutata da Chiara Ferragni, ha iniziato a costruirsi una solida carriera, raccogliendo quasi 2 milioni di follower nel suo profilo Instagram. In breve tempo Valentina è diventata una delle influencer più richieste alle sfilate di moda e ha iniziato collaborazioni con marchi importanti, da Pomellato a Guess, passando per Levi’s e Dior. (Continua a leggere dopo le foto)

La sorella minore della fashion blogger si sta facendo strada nel mondo della moda, muovendo i suoi primi passi come influencer. Su Instagram ha già quasi 2 milioni di follower che commentano le foto postate sul profilo, fra outfit da sogno e viaggi esotici. A finire nel mirino dei fan in queste ore è stato proprio un look di Valentina Ferragni o, per meglio dire, una sua borsa. In moltissimi outfit proposti dalla blogger infatti spunta una borsa Hermes con un valore superiore ai 10 mila euro e di colore nero. (Continua a leggere dopo le foto)

Ferragni jr. è legata da quattro anni a Luca Veliz, modello e fashion blogger. Su Instagram condivide le foto che raccontano le sue giornate all’insegna di look griffati, sfilate, shooting e coccole con il fidanzato e il bulldog francese Pablo. “Penso di essere simile a Chiara solo perché abbiamo lo stesso cognome e siamo entrambe bionde – ha raccontato ad Amica -. Al di là della passione per la moda che ci ha tramandato nostra madre (ex dipendente Blumarine con stile impeccabile nel vestire), abbiamo due stili differenti. Lei è certamente più street style e io più chic”. E c’è chi è già pronto a scommettere: presto Chiara sarà solo un vecchio ricordo…