Valentina Dallari confessione choc: «Credevo di non arrivarci a questo Natale!»

L’anoressia è soltanto un lontano ricordo. Fortunatamente Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e donne, è uscita dal tunnel in cui era entrata. Dalla guarigione sono trascorse diverse settimane: Valentina Dallari è un’altra, una donna nuova. Era stata proprio la stessa tronista a rivelare sul suo profilo Instagram di aver vinto la malattia e di aver superato i disturbi alimentari che le avevano reso la vita impossibile. L’ex tronista di Uomini e Donne, ultimate le terapie e cure appropriate, è più forte di prima, e felice del suo lavoro di dj nei locali notturni. La musica, assieme alla sua famiglia, le ha salvato la vita. Emozionata, in occasione delle feste di Natale, la giovane ha postato una foto con un messaggio molto forte: «Questo Natale per me significa molto. L’anno scorso pranzai con una tisana e niente più. Mi ricordo quando la mia famiglia mi disse che se avessi continuato così non sarei sopravvissuta più di due mesi. Credevo di non arrivarci a questo Natale. La strada è ancora lunga e nonostante io stia meglio non è facile abituarsi dopo anni di malattia. Sono orgogliosa di me, dell’impegno che ci ho messo. Quest’anno niente tisane solo gioie e tortellini!».

Una giornata significativa per Valentina Dallari, che ha detto «addio» alle cene fatte solo di tisane. Per lei, bolognese doc, quest’anno tortellini in famiglia. Un Natale diverso, sereno. Grata alla vita e felice di essersi buttata alle spalle un periodo non proprio facile, Valentina Dallari aveva voluto condividere con i propri followers il peso della malattia e della rieducazione alimentare, proprio per essere anche d’esempio a chi ha lottato o convive con lo stesso disturbo. E il pubblico l’ha sempre sostenuta, sin dall’ingresso in una clinica specializzata. A suscitare polemiche tempo fa però le accuse della tronista contro il suo ex fidanzato Andrea Melchiorre: sarebbe stato lui una delle cause dell’anoressia della giovane.