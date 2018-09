In topless accanto al marito, lui senza slip. Il tutto davanti all’obiettivo dei paparazzi del settimanale Nuovo e dei suoi bambini. Gli scatti bollenti al mare sorprendono, a dire il vero. La coppia appare molto disinibita, non ha problemi a denudarsi in libertà, anche davanti ai figli. Veronica Maya sfoggia un topless perfetto, il marito Marco Moraci, senza preoccuparsi di coprirsi, si cambia il costume bagnato e resta senza gli slip, come mostrano le immagini pubblicate da Settimanale Nuovo. Del resto la conduttrice proprio per un’uscita di seno venne allontanata dalla Rai dopo il topless (involontario?) durante un’esibizione a Tale e quale show, che da allora l’ha relegata ai margini della televisione. “So di poter guadagnare gli stessi soldi con un altro lavoro, senza stare lontana dai miei figli”, aveva detto in un’intervista a Nuovo parlando dell’incidente in diretta.