Vacanze vip, Valeria Marini a Porto Cervo posa nuda su Instagram. La foto ha raggiunto oltre 45mila like ed è stata bene accolta dai follower che non hanno lesinato complimenti alla giunonica showgirl. Sempre attiva sui social, Valeria Marini si è divertita a stuzzicare i fan pubblicando delle foto bollenti: sensuale con un cocktail in mano a bordo piscina, completamente nuda in barca. La diva dà spettacolo mostrando il suo corpo esplosivo con indosso micro bikini al calar del tramonto e manda “baci stellari” ai follower.

I più maligni tra i commenti hanno parlato di immagini ritoccate al photoshop, altri invece hanno preso le sue difese ed esaltato la Valeriona nazionale, “sempre una bella donna” a 51 anni. Già un mese fa la soubrette aveva pubblicato uno scatto in cui compariva nuda, immersa in una vasca da bagno e coperta solo da bolle di sapone. L’ultima immagine social la ritrae di nuovo con un costume ridottissimo e sguardo malizioso intenta a sorseggiare un drink. L’icona sexy italiana è attualmente in Sardegna, a Porto Cervo, dove si sta godendo le vacanze.

Seguita da oltre 700 mila follower, la Marini con l’ultimo scatto ha ottenuto migliaia di ‘mi piace’, e tra complimenti e qualche critica – per alcuni utenti, infatti, quello scatto è davvero troppo esagerato – c’è chi addirittura ha sollevato dubbi sulla data della foto, ipotizzando si tratti di un vecchio scatto. Valeria Marini si sta rilassando in vacanza in Sardegna prima degli impegni televisivi dell’autunno. Secondo il settimanale “Chi”, infatti, la bionda showgirl parteciperà al programma “Temptation Island Vip” insieme al compagno Patrick Baldassarri. Solo un gossip oppure la notizia è infondata? In attesa della ufficialità, lei si diverte in vacanza al mare. “Voglia d’amore”, scrive in una delle foto ‘bollenti’ apparse in queste ore nella sua galleria fotografica di Instagram …