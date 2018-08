Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono amici o fidanzati? Ancora non si è capito ma la loro sempre più assidua frequentazione farebbe propendere per la seconda ipotesi. La fashion blogger è stata vista in compagnia del ballerino più volte, ma quando il gossip ha iniziato a rumoreggiare circa una loro presunta love story, i diretti interessati sono sempre intervenuti in prima persona per smentire siffatte indiscrezioni. Tra i due soprattutto il ballerino, che da quando ha divorziato da Belén Rodriguez sembra esser rimasto scottato dai legami a due, bisognoso di vivere i suoi flirt con più spensieratezza.

Stefano De Martino – non ne fa mistero – da quando ha divorziato da Belén Rodriguez ha voluto dedicarsi essenzialmente al suo bambino, Santiago, nato dalla unione con l’argentina. Fare il papà, anzitutto. E’ questa la sua priorità. Nel frattempo a Formentera in vacanza con lui c’è la bella Gilda, la sua ‘amica’ speciale. Il settimanale “Chi” li ha sorpresi infatti insieme in barca, alle isole Baleari, dove la ‘coppia’ sta trascorrendo le vacanze estive. E Gilda per l’occasione sfoggia un topless che lascia senza parole Stefano … in barca c’è anche il piccolo Santiago. Nemmeno Belén ha mai osato tanto, scoprire il seno davanti ai paparazzi in presenza di suo figlio, ma tant’è … La cosa non sembra infastidire De Martino, che si cimenta in tuffi e giochi d’acqua per far divertire il piccolo Santiago e la sua amichetta. Gli amici l’hanno soprannominata “The Love Boat” … chissà perché! Con loro in barca c’è anche Adelaide, sorella di De Martino, che da brava zia coccola Santiago e lo riempie di attenzioni.