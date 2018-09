Silvia Provvedi gossip: la ex fidanzata di Fabrizio Corona ha già voltato pagina sentimentale, e dopo un’estate trascorsa a Formentera, ora si mostra in coppia con Federico Chimirri, ex volto di Uomini e Donne. Le foto che ha pubblicato in esclusiva il settimanale “Dipiù” la mostrano in splendida forma fisica: Silvia sfoggia un topless da urlo in spiaggia a Formentera, mentre gioca a racchettoni con il nuovo fidanzato, il deejay e proprietario di un ristorante Francesco Chimirri. Fabrizio Corona e la problematica love story tra loro sembra ormai già un lontano ricorso. Silvia adesso è molto più spensierata, e la veste in cui ci appare è decisamente inedita. Lo scorso anno la cantante del duo Le Donatella è stata ospite in diverse trasmissioni tv per difendere il compagno quando era detenuto. Lo aveva sostenuto moralmente quando tutti gli avevano voltato le spalle e si era detta decisa ad ‘aspettarlo’ per amore. Voleva costruire con lui una storia seria. A febbraio, quando Corona ha riottenuto la libertà, la loro relazione ha iniziato a scricchiolare. Forse Silvia da lui si aspettava un atteggiamento più serio e responsabile, forse Corona – affamato di libertà dopo più di un anno di detenzione – non era ancora pronto a dargliela. Sta di fatto che sono iniziate le incomprensioni e dopo dei litigi e un momentaneo allontanamento, la coppia è scoppiata definitivamente a fine luglio, con conseguenti vacanze separate per ognuno di loro.

E oggi, a poco più di un mese dalla rottura, Silvia ha ritrovato già il sorriso. Le immagini parlano chiare: dopo un bel bagno rinfrescante, Silvia e Francesco giocano a racchettoni in spiaggia. Lei toglie il pezzo di sopra del bikini, e viene paparazzata in topless. Il suo Federico ha 27 anni ed è un imprenditore affermato per via della sua attività proprio a Formentera, con lui la bella Silvia ha ritrovato il sorriso e la serenità. “E iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: situazioni, persone, gusti, cose. C’è chi lo chiama egoismo, io lo chiamo amor proprio”, aveva scritto di recente la Provvedi su Instagram, lanciando dei messaggi subliminali all’ex.