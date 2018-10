Vacanze vip: Sharon Stone con il baby fidanzato italiano Angelo Boffa, le foto da Maiorca

Chiacchiere sul pontile, coccole da innamorati e passeggiata mano nella mano, è idillio tra loro e la differenza d’eta – la Stone ha infatti compiuto 60 anni il 10 marzo scorso – sembra non scalfire affatto i fidanzato. L’attrice non si fa spaventare dalla differenza d’età (lui ha 19 anni meno), ma come una tigre lo tiene legato a sé. Angelo Boffa pochi giorni fa è stato ospite di Barbara D’Urso nel salotto pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio 5, e ha confermato la love story con l’affascinante attrice americana. Nei mesi scorsi si vociferò di una crisi tra loro e di un momentaneo allontanamento: l’imprenditore 41enne con cui sta Sharon, era stato infatti avvistato in balera a Milano con Barbara d’Urso. Ma quei rumors sono stati smentiti dalle immagini diffuse dal settimanale Gente, che ritrae l’uomo disteso sotto il sole dell’isola di Maiorca insieme alla sua bella Sharon. .