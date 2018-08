Vacanze Vip, Sabrina Ferilli in love con il marito Flavio Cattaneo nel mare di Ischia. Il settimanale Gente ha immortalato la coppia tra l’attrice e l’imprenditore tra coccole, baci e bagni di sole. Poco appariscenti, i due non vengono spesso paparazzati in pubblico; la riservatezza è infatti il tratto distintivo di questa coppia ormai inseparabile da ben 13 anni.

Sabrina Ferilli in bikini a Ischia: forme più morbide del solito

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si godono la loro estate di passione a Ischia. La coppia da poco ha festeggiato 13 anni d’amore ma, come sempre, senza che i festeggiamenti diventassero di dominio pubblico. L’attrice (54 anni compiuti lo scorso 28 giugno) nelle foto indossa un bichini floreale che evidenzia le sue curve. La forma fisica appare un po’ più morbida del solito e rilassata. Si intravede anche un po’ di pancetta … La Ferilli e Cattaneo si sono sposati nel 2011, accanto al suo amore appare serena e al sicuro. L’attrice e showgirl è nell’immaginario collettivo maschile icona di sensualità mediterranea. Con il suo calendario la Ferilli nel 2000 fece impazzire migliaia di maschietti, e come dimenticare la sfilata in bikini e tanga al Circo Massimo in occasione della vittoria dello scudetto della Roma nel 20o1. Curve giunoniche e decolleté memorabile, la Ferilli è tutt’oggi simbolo di sensualità.