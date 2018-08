Alcuni mesi dopo la burrascosa fine della loro relazione durante la partecipazione di lui all’ultima edizione del Grande Fratello, i due si sono riavvicinati e sono partiti insieme per il Kenya. Il gossip è di queste ore. A svelarlo è proprio l’ex concorrente del reality in unain cui appare, sorridente, insieme alla ex modella e showgirl croata. La coppia dalle immagini sembra aver ritrovato l’armonia … “Per gli amanti dei film romantici volevo consigliare il film Jessi torna a casa”, dice nel video Favoloso, che poi aggiunge: “Oggi abbiamo visitato Nairobi, domani Malindi e Watamu”. Hanno convissuto per quattro anni, si sono lasciati in diretta televisiva e sembrava che la loro rottura fosse stata definitiva. Forse ci siamo sbagliati e non abbiamo considerato il forte ascendente che Mario Favoloso ha sempre avuto sulla Moric. Gli (ex?) fidanzati sono quindi partiti insieme per un viaggio ine Favoloso è entusiasta nel farlo sapere ai follower. La coppia, insieme per quattro anni, era scoppiata durante il Grande Fratello Nip condotto da barbara D’Urso, tutti ricordano l’epica frase di Nina Moric in quell’occasione “Un purosangue non fa a gara con i pony”. Lei in quella occasione apparve molto provata e fu proprio Favoloso a rivelare in diretta tv che lui e Nina avevano perso un figlio.

Crisi che – a ben guardare le foto sulle Instagram Stories – sembrerebbe essere stata superata alla grande! Nina ha ritrovato la serenità grazie a Fabrizio Corona che le ha permesso di riavvicinarsi al loro figlio la cui custodia le è stata tolta anni fa dal tribunale dei Minori. Di nuovo mamma felice, la modella croata forse ha acquistato anche maggiore energia e consapevolezza per gestire la sua storia sentimentale con Mario Favoloso. Oltre ai video in aeroporto, i due si mostrano anche a letto insieme e su Ig hanno lanciato un sondaggio in cui chiedono ai follower il nome corretto da utilizzare per gli abitanti del Kenia. Scherzano e appaiono molto complici.