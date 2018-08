Vacanze vip, Laura Torrisi sola soletta senza il suo Luca Betti si gode il sole e il mare da Tropea a Panarea. Pose sexy in bikini, fisico mozzafiato e sorrisi smaglianti. L’attrice è tornata single? Il gossip rumoreggia da un po’, in effetti. L’attrice si gode la sua estate senza accanto il fidanzato Luca Betti, 40enne pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo italiano. Relax, buone letture, fotografie: mesi spensierati per la bella attrice, che appare sui social non accompagnata da quello che fino a qualche mese fa era il suo compagno ufficiale. “Divoratrice seriale di libri. 📚 Qui assorta nel riflettere su interessanti spunti. 💭”, scrive di sé postando una foto che la ritrae a Tropea su uno scoglio in bikini con un libro in mano. E se sfogliate a ritroso la sua galleria fotografica su Instagram noterete che non v’è traccia di Betti. Lei però appare serena, sorridente e molto felice.

A pensarci bene l’ultimo scatto di coppia di Laura e Luca risale allo scorso giugno. Da allora più niente. E’ legittimo dunque chiedersi se tra loro ci sia stata una rottura, magari una pausa di riflessione momentanea … ? Nel frattempo in vacanza la bella attrice ha tempo e modo per pensare, riflettere, coccolarsi in luoghi di incanto e far sfoggio della sua avvenenza per la felicità di tutti i follower, che ringraziano! E mentre la Torrisi pubblica su Instagram foto artistiche, paesaggi di incanto che le fanno da sfondo, c’è chi si chiede se il suo cuore batta ancora per il pilota …

Ci sarebbe dunque aria di crisi fra bella attrice toscana e il noto pilota di rally? Da giugno il gossip impazza e le continue assenze di lui per via delle gare di rally a cui è chiamato a partecipare sarebbe stato, secondo il settimanale Spy, il motivo che avrebbe spinto Laura Torrisi e Luca Betti alla separazione, alla chiusura definitiva. Dopo quei rumors però i due fidanzati erano apparsi insieme su Instagram in una foto inequivocabile: lei e Luca, a bordo di una barca a vela, in posa come Jack e Rose in Titanic. Eppure quel post non è bastato a smentire le voci di una loro crisi della loro love story iniziata nell’aprile del 2017.