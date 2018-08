Vacanze vip, parata di personaggi famosi in Sicilia. Ecco chi ha scelto l'isola per l'estate 2018 Celebrità 22 Vacanze vip, parata di personaggi famosi in Sicilia. Da Stefano Gabbana a Beyoncè, da Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser. L’isola anche quest’anno si sta dimostrando essere una meta molto gettonata dai vip: le Isole Eolie, Marzamemi, Cefalù e Marina di Ragusa su tutte hanno fatto da cornice alle vacanze di personaggi famosi nostrani e internazionali, puntualmente documentate sui rispettivi profili social. A inizio agosto lo yacht di Dolce & Gabbana alle Eolie è stato immortalato dai paparazzi con a bordo i due grandi stilisti accompagnati dai rispettivi compagni; prima una breve visita alla cittadina normanna di Cefalù, poi la crociera è proseguita alla volta di San Vito Lo Capo, Scopello, Mondello e Favignana. Leggi anche: Google Camp 2018: Michael Jordan su yacht extra lusso al largo della costa agrigentina . Ecco chi ha scelto l'isola per l'estate 2018

Alle Eolie a Luglio è stato avvistato anche Will Smith insieme alla sua famiglia: il celebre attore è stato a Lipari a bordo di uno yacht di lusso, poi ha cenato al ristorante del “Therasia” di Vulcano ed ha posato in diversi selfie con i fan. Anche Michael Jordan e Rod Stewart hanno fatto una capatina in Sicilia; il cantante scozzese a Cefalù a bordo del suo yacht, l’ex mito del basket nella costa agrigentina. Avvistata nello stesso periodo a Panarea Beyoncé. Al suo fianco il marito Jay-Z e i figli Blue Ivy, Rumi e Sir, la star del pop ha raggiunto la perla delle Eolie a bordo dello yacht Kismet, dopo essere giunta in aereo a Catania.

Come già vi avevamo parlato, anche l’attrice Sarah Jessica Parker – la Carrie Bradshow di “Sex and the city” – si è goduta una settimana di vacanza a Marzamemi, nel Siracusano. Non sono mancate delle visite a Siracusa e Ragusa, Modica e Marzamemi, passando per Noto (dove il prossimo 1° settembre si sposeranno Chiara Ferragni e Fedez) ed infine l’Etna. L’attrice era accompagnata dal marito e le figliolette, le gemelle Marion e Tabitha. Anche l’allenatore di calcio Antonio Conte, dopo l’esonero del Chelsea, ha trascorso una vacanza a Lampedusa. Nell’isola delle Pelagie sono stati invece paparazzati Claudio Baglioni e Massimo Ciavarro. A fine luglio, ospite di un evento alla Tonnara di Bonagia, Cecilia Rodriguez si è concessa un weekend trapanese ma senza il fidanzato Ignazio Moser, che tuttavia è stato in Sicilia a inizio giugno, quando ha accompagnato la fidanzata al pre-opening del Club Med di Cefalù, in occasione della riapertura dopo 9 anni.