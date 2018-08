Vacanze vip, Jude Law è in Sicilia. L’affascinante divo del cinema ha scelto la meravigliosa Scicli per trascorrere un periodo di relax e fare il turista. Le testate locali hanno riportato la notizia poche ore fa dopo averlo paparazzato in giro per le viuzze della splendida cittadella barocca. Di un fascino ammaliante, il 46enne londinese, due volte candidato all’Oscar, ha scelto la provincia di Ragusa per le sue vacanze estive.

E’ stato ospite della Locanda Don Serafino di Pinuccio La Rosa. Oggi ha trascorso una giornata di mare al Porto Ulisse Beach e poi ha trovato anche il tempo per visitare vari monumenti della città d’arte del Val di Noto, dopo un pranzo nel ristorante due stelle Michelin di Ragusa Ibla, gioiello barocco. L’attore è stato immortalato in visita a Palazzo Beneventano, da Rocciola Antiquity, e poi via Mormina Penna e piazza Carmine; il celebre attore ha goduto delle bellezze di Scicli e, è stato oggi a Scicli ad ammirarne il centro storico. Indossava le infradito, una camicia bianca e dei bermuda molto casual. Insomma, una mise turistica e molto semplice che tuttavia non ha impedito ai più attenti di riconoscerlo. Secondo i ben informati, il divo sarebbe rimasto davvero rapito dalla belelzza dei monumenti barocchi visitati ed anche delle spiagge iblee.

Jude ha interpretato ruoli importanti in tante pellicole di successo, tra cui L’amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. – Intelligenza artificiale, Sleuth – Gli insospettabili, Hugo Cabret, Anna Karenina e Grand Budapest Hotel. Padre di 5 figli, anni fa ha avuto una lunga storia d’amore con la collega Sienna Miller ed è stato sposato più volte. Con la bella Sienna ha fatto coppia fissa dal 2003 al 2006; i due si sono separati definitivamente dopo un ritorno di fiamma nel 2009 e finito nel 2011.