L’amore ti fa bella, sarebbe il caso di dire, anche se la cantante non rinuncia mai al duro allenamento in palestra per essere sempre al top ed avere il fisico scolpito che vedete in queste foto. Madre e lavoratrice sempre indaffarata, J Lo in questi giorni è impegnata con gli ultimi sette show a Las Vegas (120 sold out finora) e il tempo per riposarci non ce l’ha. Ha al seguito due personal trainer e a Los Angeles si fa seguire dalla personal trainer delle star, Tracy Anderson, famosa per il suo metodo. A New York, invece, Jennifer sceglie un altro allenatore amato dalle star, David Kirsch, che le fa fare allenamenti con la palla per incrementare esercizi come crunch o gli ‘spider man push up’ che tonificano contemporaneamente braccia, petto, addominali e gambe. Si aggiungano poi attività come kickboxing, circuit training o HIIT (high-intensity interval training). La diva ha inoltre rivelato di allenarsi sempre il mattino presto e con il suo amore Alex, ex campione di baseball e suo ‘allenatore privato’. Amore, passione e dedizione: ecco il segreto di tanta bellezza!