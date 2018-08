Vacanze vip, Jennifer Lopez è a Capri e il suo passaggio ha letteralmente ‘paralizzato’ le viuzze della nota località turistica. Quarantanove anni appena compiuti e non sentirli. Jennifer Lopez è arrivata a Capri poco prima del tramonto dal tender di uno yacht, insieme al compagno Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball.

Durante la passeggiata nelle stradine più ‘in’ dell’isola è stata letteralmente assediata da un bagno di folla e non si è certo sottratta all’affetto ed ammirazione dimostrati da turisti e curiosi nei suoi confronti. Sorridente, la nota attrice e cantante pop ha posato per dei selfie. Tutti gli smartphone erano per lei, per immortalare la sua presenza. Bella in tutta la sua semplicità, indossava un abito bianco che metteva in risalto il suo fisico da urlo. La diva ha fatto una sosta al fruttivendolo, shopping nelle boutique e poi ha cenato al ristorante “Aurora”, a due passi dalla celebre piazzetta, dove la titolare, Mia D’Alessio, l’ha accolta con gentilezza, mettendola subito a proprio agio.

Qui, JLo non ha resistito alla tentazione di assaggiare la pizza all’acqua, specialità del ristorante; poi ha voluto deliziare il palato con degli scampi capresi alla griglia e una serie di assaggi di pasta tipica. Dulcis in fundo, la torta di benvenuto della casa. In tarda nottata l’artista ha poi fatto ritorno allo yacht. quando Jennifer – capelli raccolti e occhialoni da diva – è scesa dal taxi scoperto al parcheggio di Piazza Ungheria, si è subito recata da Fiore, la boutique di capi artigianali raffinati di pure stile Capri, e lì si è divertita ad indossare molti capi della collezione. Nel frattempo fuori dal negozio si è formata una folla enorme di curiosi e fan lì per immortalare la bella JLo, a tal punto chela titolare ha dovuto chiudere le porte della boutique per consentire ai due famosi clienti di poter scegliere con calma i capi da loro preferiti.