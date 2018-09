Passione travolgente tra l’ex velina ed il campione di nuoto, che da mesi ormai sono inseparabili e sempre più social. Sebbene sia iniziato l’autunno, la coppia ha deciso di concedersi un’altra vacanza, in Sicilia. Il loro amore “on the road” immortalato sui social, tappa dopo tappa. Giorgia Palmas e la sua dolce metà Filippo Magnini si sono regalati un breve viaggio nella suggestiva della Sicilia. I progetti per il futuro sono rose e fiori … e il matrimonio sulla spiaggia.

Romanticismo alle stelle davanti a tramonti mozzafiato prima che entrambi tornino ai rispettivi impegni professionali. Ma si è trattato di una vacanza flash, visto che la showgirl cagliaritana in queste ore è rientrata nella sua Milano per la Fashion Week e l’atleta si è spostato in Sardegna per un evento in barca.

Di rientro dalla Sardegna sono sbarcati, complici e innamorati, in Sicilia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi. Un viaggio, a giudicare dalle storie di Instagram, all’insegna dell’amore. Si direbbe proprio che Magnini abbia archiviato in maniera definitiva il legame con la storica ex e collega, Federica Pellegrini, che dopo la loro rottura non ha più avuto storie sentimentali ufficiali. Lei, single, perennemente indecisa se ritirarsi o proseguire le gare, è al momento presa dalla sua professione. Magnini dopo un periodo difficile dovuto a più questioni (anche l’accusa di doping dopo la loro rottura) sembra avere ritrovato la serenità, l’amore e l’intesa con la bellissima Giorgia Palmas. La foto su Instagram li ritrae lo vede saltare raggiante accanto all’auto con cui è in vacanza, la sua Giorgia “appollaiata” sul tetto. Il ritratto della felicità e pioggia di like per loro: “Siete proprio una bella coppia!”, scrivono in tanti.