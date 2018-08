The Ferragnez: ancora vacanze per Fedez e Chiara Ferragni che insieme al piccolo Leone lasciata la Sardegna, dopo una breve tappa a Milano si sono trasferiti a Ibiza. Lì staranno fino al giorno delle loro nozze, il 1° settembre prossimo a Noto, in Sicilia. Lasciati i fasti di Porto Cervo, i futuri sposi continuano le loro vacanze e hanno già inaugurato la villa di extra lusso che li ospiterà nell’ isola delle Baleari super gettonata dai vip.

Le tappe del loro viaggio erano già note alla stampa e ai follower, visto che la famosa fashion blogger non manca di informare gli utenti degli spostamenti suoi e della famigliola, rendendo social ogni momento (o quasi) della sua vita patinata. I Ferragnez su Instagram hanno già mostrato alcuni ambienti della maxi villa in cui soggiorneranno, che sfarzo! “Welcome home”, scrive la bionda influencer nelle Instagram Stories, mostrando l’abitazione di lusso che li ospiterà per quindici giorni. “I love Ibiza”, dice chiara in un video, per poi mostrare come lei e il suo futuro marito hanno trascorso la prima serata dopo l’arrivo: giocando a carte!