Vacanze vip, Emma Marrone termina le ferie estive e si dice pronta per ricominciare la sua attività di cantante. Da mesi la vediamo godersi il relax al mare in Sardegna, Sicilia e alle Baleari. “È stato bellissimo. Ritorno a casa dalle vacanze carica di energia e sono pronta a rimettermi al lavoro. Ci vediamo a febbraio. Ma nel frattempo potrebbe succedere di tutto”, ha scritto sui social lasciando intendere ai follower che qualche novità bolle in pentola. Emma Marrone “chiude” dunque il capitolo delle vacanze estive pubblicando su Instagram uno scatto in cui, sdraiata sul bagnasciuga, si lascia cullare dalle onde e sfoggia il suo fisico in bikini: “Ultimo bagno”, scrive infatti.

Ma c’è un’altra foto che la ritrae al mare e che sta alimentando il gossip da qualche ora. Su Twitter infatti la cantante salentina ha condiviso un’altra immagine di sé, che in poco tempo è diventata virale per la sua ironia. Ritratta di schiena in costume, lato B in bella mostra, Emma si gira verso l’obiettivo e tende la sua mano verso quella di un uomo misterioso, il cui volto non si vede, che le porge un panino! Eh sì, non si tratta di una foto romantica bensì quella che ritrae un momento godereccio e divertente. A corredo dello scatto Emma ha scritto: “Felicità”.

Quella proposta è una simpatica alternativa alla classica foto in cui lei che tiene la mano al suo lui, di cui si scorge solo la mano, che la fotografa di spalle. Solo che anziché tenere una mano, Emma ha deciso di farsi immortalare mentre “dà la mano” a un panino. Simpatica, spontanea e genuina come sempre, la cantante anche stavolta non si è smentita. Lo scatto, postato sul suo account Twitter, ha scatenato l’ilarità dei follower che hanno apprezzato la rivisitazione della classica foto in chiave decisamente ironica che spopola sui social. Emma, tra l’altro, non molto tempo fa aveva divertito i fan con la sua personalissima versione di un tormentone, quella della #kikichallenge davanti al frigo, diventata poi virale. Questa del panino è una trovata accolta con ilarità dagli utenti in rete, tanto che il web è ormai pieno di foto simili. Ma la cantante Emma Marrone ha voluto rivisitarla a modo suo, facendo impazzire la Rete.