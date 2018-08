Vacanze vip, Elenoire Casalegno a Formentera: che sfoggi di beltà! La splendida 42enne sfoggia bikini sexy e fisico mozzafiato, pioggia di like per lei su Instagram. Tuttavia in queste ore sta generando qualche polemica uno scatto bollente che non tutti i follower hanno gradito. La bionda showgirl si mostra di spalle seduta sulla battigia in una spiaggia meravigliosa, il lato b è in primo piano e la didascalia della foto non è un semplice messaggio ai fan ma il verso di una poesia. Eleonoire ha scelto un verso di Giacomo Leopardi tratto da L’Infinito.

“Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare. Questa frase sarebbe perfetta per #instagram già…ma la verità è che non mi sono persa in tutta questa vastità, nell’immensità di pensieri segreti, tanto meno nelle pratiche ascetiche. La verità è che ho detto a @simonsh55 di farmi una bella foto, punto. Senza scomodare il malinconico Leopardi, e senza farvi credere che fossi “partita” per un viaggio astrale. Mica deve avere un senso tutto ciò che facciamo?!”, questo l’ironico post su Instagram pubblicato dalla bella Elenoire.

Accostamento fuori luogo e inappropriato per tanti utenti, che non si sono certo risparmiati in critiche al vetriolo. “Meno male qualcuno col cervello come te perché scomodare Leopardi o altri come fanno delle donne per mostrare chiappe da paura è proprio ridicolo”; e ancora “Che c’entra il culo con Leopardi? Mah”, “Infatti non lavora da anni in tv o altro..culo o non culo se non hai altre doti…per il resto bella donna. Ora più di quando era giovane”, hanno sentenziato alcuni follOWer. I più ironici hanno optato per delle battute “Questa si che è cul-tura” … Insomma, diciamo che la sua ironia non è stata colta al volo. Elenoire, che non ha risposto alle critiche, ovviamente scherzava, ma c’è chi non ha preso proprio bene il suo accostamento glutei-poesia leopardiana e ha addirittura scritto: “Non ha senso citare l’Infinito di Leopardi se poi “volgarizzi” mostrano il c…. Cafonata pazzesca!!!”.