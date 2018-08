Vacanze vip, Diletta Leotta è tornata in Sardegna. L’arrivo sull’isola documentato con uno scatto su Instagram che ha ammaliato i suoi numerosissimi follower. La foto sè da urlo: la conturbante Diletta indossa un costume intero nero ad alto tasso erotico, stringato sul davanti, che evidenzia il seno straripante della giornalista. Esce dalla piscina, Diletta, e lo scatto è giunto a quasi 250mila like in poche ore.

Ventisette anni compiuti lo scorso 16 agosto, Diletta Leotta è originaria di Catania. La bella giornalista sportiva sceglie spesso la Sardegna per i suoi brevi soggiorni estivi. La conduttrice ex Sky Sport, passata recentemente alla nuova piattaforma sportiva Dazn, era già stata sull’isola lo scorso giugno per trascorrere qualche giorno di relax. In queste ore sta facendo il bis. Mini ferie condivise sui social, e gli apprezzamenti come sempre non sono mancati. La seducente Diletta, più di 3 milioni di follower su Instagram, in questa stagione sarà impegnata anche nella conduzione del programma “Il contadino cerca moglie”, in onda dal prossimo autunno su Fox Life. Una grande stagione lavorativa, quella in arrivo, per lei.

“Aveva appena 14 anni quando si è presentata al concorso di bellezza della trasmissione “Playa Bonita”, in onda sull’emittente locale di Catania TeleColor, per diventare una delle inviate del nostro programma estivo. Lei arrivò seconda e così si aggiudicò l’opportunità di stare con noi per tutta la stagione. Il primo servizio? Eravamo in via Etnea, nel centro di Catania, e lei intervistava i passanti chiedendo opinioni su mode e tendenze dell’estate”, queste le parole del conduttore siciliano Cristiano Di Stefano, pubblicate oggi da Spy, che ricostruiscono gli inizi della carriera televisiva della bella Diletta. Il giornale ha anche pubblicato in esclusiva un frame di quella sua prima apparizione televisiva in passerella: era giovane e molto diversa esteticamente da com’è oggi. Non solo i lineamenti del viso ma anche il fisico della giovane Diletta è cambiato radicalmente, e in meglio. “Era elegante, garbata, spigliata e determinatissima. Quando ha capito che avrebbe potuto fare strada in tv si è impegnata molto: ha cominciato a studiare dizione, infatti ora ha una parlata perfetta, poi ha preso una laurea in legge alla LUISS, ed è sempre stata una “secchiona”. Era senz’altro una predestinata. Se la bellezza l’ha aiutata? Male non fa, ma lei l’ha sempre accompagnata con la preparazione, lo studio e l’impegno. Non si può dire che Diletta sia solo bella”, ha detto di lei il conduttore siciliano, Salvo La Rosa.