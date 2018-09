Vacanze vip, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: continuano le ennesime vacanze di extra lusso della coppia. Dopo la Costa Smeralda e l’arcipelago della Maddalena, CR7 e la sua amata, con figlio maggiore al seguito, si sono spostati a Montecarlo. L’asso del calcio non rinuncia al sole e al mare non appena ha un giorno di riposo. Dopo le giornate in barca di una settimana fa in Sardegna, questo week end appena trascorso l’asso del calcio lo ha passato in Costa Azzurra. Continua dunque il relax post allenamenti e gli scatti sui social suoi e della bella fidanzata ne sono una prova eloquente. Fisico statuario in mostra, tartaruga scolpita e tanto sole.

Massimiliano Allegri ha infatti concesso alla Juventus dopo i giorni di allenamento in settimana alla Continassa un’altra pausa visto lo stop del Campionato di Serie A per lasciar spazio alla Nazionale. Martedì è previsto il ritorno al lavoro ma, come lui stesso evidenzia in un post su Instagram, per ora si gode sole e mare, “Vitamina D”. Questa la didascalia accanto alla foto postata con costume animalier e tutti i suoi addominali in vista a bordo del suo yacht. Non è solo lui a postare immagini, ma anche la compagna Georgina che si mostra in barca, dentro al casinò e in compagnia del primo figlio Cristiano Jr. La famigliola felice si gode le bellezze d’Italia e non solo, dimostrando di essersi ambientata in tempi record alla nuova vita a Torino, con mondanità e meravigliose location a portata di yacht.

Cristiano Ronaldo è sereno e rilassato, il fatto di non avere ancora fatto gol nelle prime tre partite del campionato non sembra averlo scalfito: il suo momento di gloria arriverà presto. Ne sono convinti i tifosi juventini che scalpitano al solo pensiero di vederlo andare a rete. Rigore a tavola e duro allenamento non sono i soli segreti della sua prestanza: Cristiano Ronaldo si ‘nutre’ di tanta Vitamina D e del resto il modo più efficace per assumerla è l’esposizione ai raggi solari, un elisir per il corpo e per la mente. Mentre alcuni suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali, Ronaldo si è dunque appena goduto altri tre giorni di relax lontano dal campo da calcio. Il rientro in campo, però, lo attende a breve …

Potrebbe interessarti anche: Cristiano Ronaldo rifatto: cifra da capogiro per migliorare il viso, com’era e com’è foto a confronto