Estate 2018, vacanze vip: Chiara Ferragni e Fedez continuano la loro vacanza in Sardegna, sebbene per poco. La coppia infatti – prossima al matrimonio il 1° settembre a Noto, in Sicilia – presto volerà a Ibiza. Una vita in vacanza, insomma. La fashion blogger, tanto ammirata ma anche criticata, in queste ore sta ricevendo dei messaggi di disapprovazione per una foto pubblicata su Instagram dove è ritratta di spalle, mentre in barca bacia e abbraccia il suo amato Fedez. Il micro bikini a righe orizzontali bianche e rosse che ha indosso non lascia davvero spazio alla immaginazione. Il lato b è in primo piano, e mostra la 31enne in splendida forma fisica, filiforme a soli 4 mesi dal parto!

Ma … c’è un ma. I follower più attenti ai dettagli si sono accorti di un dettaglio della foto del romantico bacio: un punto dei glutei di Chiara Ferragni sarebbe stato ritoccata al photoshop, possibile? Tanti i follower che le hanno scritto: “Sei così bella, sei magra, hai un lato b bellissimo, che bisogno c’è di ritoccare le foto?”. Insomma, secondo alcuni fan la parte bassa della foto sarebbe ritoccata, proprio all’altezza del lato B. “Ti modifichi così tanto le foto per sembrare magra e tonica, che ormai le onde del mare e il costume di Fedez sono un tutt’uno con le tue gambe” scrive una fan; “Ma perché questa foto photoshoppata nella parte bassa? Si vede troppo”, e ancora: .”Foto più finta dei protagonisti”.

Insomma, sono tanti gli utenti che non hanno risparmiato alla Ferragni dei commenti al vetriolo. In effetti a ben guardare lo scatto, il mare che fa da sfondo al lato sinistro del gluteo di Chiara Ferragni è ‘sospetto’. Le onde sono storte e il dubbio che la fashion blogger – forse non tanto convinta della sua bellezza – abbia voluto scolpire ulteriormente i suoi glutei. E se anche fosse, che male ci sarebbe?