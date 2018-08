Vacanze vip, Cecilia Rodriguez Instagram: la sorella di Belén dà spettacolo sui social. In vacanza ad Ibiza con l’inseparabile fidanzato Ignazio Moser, la piccola di casa Rodriguez manda in visibilio i fan con degli scatti super sexy in bikini a bordo piscina. C’è un costume giallo, ridottissimo, che ha fatto pioggia di like e che la bella Checu ha sfoggiato durante un breve soggiorno in Sardegna. In queste ore lo ha sfoggiato nuovamente con dei selfie nelle Instagram Stories: l’obiettivo della foto la inquadra dall’alto e il seno è in primo piano. Curve sinuose, il suo corpo da favola, snello e scolpito da ore di duro allenamento, protagonisti di una bollente sequenza di foto.

Il bikini succinto di colore giallo le sta divinamente e mette in risalto la sua invidiabile abbronzatura. La bella Cecilia Rodriguez sfida a suon di curve la sorella Belén, che nei giorni scorsi ha fatto impazzire i suoi fan postando su Instagram il video di una doccia che definire ad alto tasso erotico è riduttivo! Cecilia e Belén come ogni estate anche quest’anno stanno trascorrendo le vacanze insieme. Entrambe sono a Ibiza, ma ognuna ha la sua villa, anche se poi le uscite nei locali notturni le vede riunite, sorridenti e felici.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è iniziato un periodo d’oro per la sorella di Belén, che nella Casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore. Belén e Cecilia si adorano e sono molto unite. Proprio di recente Checu ha rilasciato delle dichiarazioni allarmanti sulla sorella maggiore: al magazine Sono ha infatti parlato delle critiche di cui spesso la sorella è oggetto sui social e del rapporto tra la showgirl e i paparazzi. “I continui attacchi contro mia sorella? – ha detto Cecilia Rodriguez alla rivista – non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy”.