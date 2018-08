Che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser fossero degli amanti bollenti non è un mistero per nessuno. La scintilla tra loro è scattata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, e da quel momento la coppia non solo non si è più separata ma arde di passione! Ricordate i siparietti hot durante il reality? Sotto le lenzuola, sul divano e dentro l’armadio della Casa più spiata d’Italia! Un presunto rapporto orale consumato all’interno dell’armadio, le ante socchiuse da cui i telespettatori videro dettagli inequivocabili e a causa dei quali in tanti, dicendosi inorriditi da tanta volgarità, chiesero a gran voce sui social l’espulsione dei due concorrenti. La vicenda fece scalpore ma si concluse con un nulla di fatto, come tutti ricordiamo. Il frame del video rimosso, durante la diretta ne venne mandato in onda un altro dove in effetti non sembrava che la coppia stesse consumando un rapporto orale ma tant’è. Filmato tarocco, per tanti, creato ad arte per gettare acqua sul fuoco della polemica ma che non ha mai davvero convinto circa la sua autenticità.

Ebbene, i fidanzati non hanno perso l’abitudine di esibire le loro performance intime sotto le lenzuola, a quanto pare. poche ore fa infatti sono finite su Instagram le immagini piccanti del loro risveglio bollente in albergo a Santorini. La modella argentina e l’ex ciclista, insieme da nove mesi, si sono infatti immortalati a letto durante una delle loro tante vacanze estive. ‘Cechu’ e ‘Nacho’ hanno dato in pasto ai follower gli scatti privati del loro risveglio in hotel, un buon giorno bollente che ritrae Moser con indosso gli slip. Vestiti entrambi del solo intimo, prendono il caffè a letto e Cechu fotografa il suo amore mentre le va incontro porgendole la tazzina. Nelle Instagram Stories lei riprende il suo Cavaliere con il telefono e poi si fa immortalare mentre, con indosso una sottoveste, si affaccia al balcone con vista sul mare. Prima ad Ibiza, dove si trova anche la sorella Belén, poi in Trentino per qualche giorno dalla famiglia Moser, quindi di nuovo mare nella splendida Santorini. Insomma, le vacanze per la inseparabile coppia sembrano non finire davvero mai! per godere della bellezza della montagna. Oggi di nuovo in una meta calda, anzi… bollente.