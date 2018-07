Estate 2018 vacanze vip: Caterina Balivo è a Capri con la famiglia. Giornate spensierate e in totale relax per la 38enne conduttrice Rai, che da settembre vedremo al timone del nuovo programma Vieni da Me, su Rai Uno. Coccole e tenerezze con il marito Guido Maria Brera e i loro due bambini. La Balivo non manca di fare qualche capatina sui social per condividere alcuni frammenti della sua vita privata durante il soggiorno in costiera. Anche i paparazzi in queste ore hanno immortalato la bella napoletana in atteggiamenti affettuosi con il coniuge: eccola in foto ricevere un tenero bacio dal marito Guido in un angolo poco affollato di una spiaggia caprese. La coppia si gode qualche ora di relax in assenza dei due bambini nati dalla loro unione, Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo da giorni sta postando su Instagram degli scatti che la immortalano al naturale, senza ‘trucco e parrucco’ come invece preferiscono fare tante sue colleghe, mostrandosi sempre impeccabili e di una perfezione surreale. Lei invece, sempre spontanea e dalla ‘semplice’ bellezza, non ricorre ad artifizi, tanto meno ai filtri Instagram. La conduttrice si mostra senza un filo di trucco, con i capelli raccolti, scarpe basse e abbigliamento casual. Eccola in foro al supermercato: “Dopo un’ora al supermercato e un dose di autostima si torna a casa a preparare la cena per tutta la family”.

Top bianco smanicato con volants, pantaloni larghi dalla fantasia: una mise decisamente poco ricercata e vacanziera. Fascia sui capelli raccolti e il viso completamente struccato. Una era e propria anti-diva che a 38anni e con due gravidanze ravvicinate alle spalle, ha il coraggio di mostrarsi acqua e sapone. Non è mica da tutte! Nemmeno un filo di gloss sulle labbra né rimmel negli occhi: questa Caterina Balivo totalmente al naturale ci piace moltissimo, e anche i follower dimostrano di apprezzare la sua naturalezza!