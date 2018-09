Vacanze vip, Barbara D’Urso: sapete con chi ha trascorso questa estate alcuni giorni di vacanza la regina di ascolti di Canale 5? Non ci crederete mai: con l’ex compagno, nonché padre dei suoi figli, Mauro Berardi. Dalla loro unione sono nati gli adorati figli di Carmelita D’Urso, Emanuele Berardi, 30 anni, e Giammauro Berardi, di 32. Si era vociferato tanto sull’uomo misterioso che accompagnava questa estate la splendida conduttrice, il gossip mormorava che si trattasse di Alberto Mezzetti del Grande Fratello Nip, su spasimante ed amico. In realtà Barbara D’Urso ha preferito trascorrere le sue recenti e brevi vacanze estive (poco riposo e tanto lavoro per lei, che è stata impegnata sul set di ‘La dottoressa Giò) con l’ex compagno Mauro Berardi. E’ stata proprio lei a rivelarlo in un’intervista concessa al settimanale Di Più.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha infatti ammesso che i rapporti con il produttore cinematografico sono tornati ottimi. A legarli per sempre ci sono poi i due adorati figli che, la D’Urso lo aveva dichiarato di recente, non vogliono saperne del mondo dello spettacolo e dello showbiz che evde protagonista e sempre sulla cresta dell’onda la loro famosa madre. Emanuele e Giammauro sono ormai 30enni e lavorano rispettivamente come medico e regista. “Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita. Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza”.

Sul presunto flirt con il ‘Tarzan’ di Viterbo, Alberto Mezzetti, Carmelita ha dichiarato: “Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere”, così sul vincitore del Grande Fratello 15 da lei condotto con successo. PEr ora nessuna love story, pare, ma solo un rapporto di amicizia. Da quest’anno Alberto cura una rubrica di cucina insieme alla nonna Pasqualina e crediamo proprio che con la sua amata non mollerà la presa. Il cuore della D’Urso è ancora libero: da lei smentito anche il presunto flirt con Christopher Lambert, con il quale ha condiviso il set de La Dottoressa Giò. “Siamo solo grandi amici”, ha puntualizzato la conduttrice.

