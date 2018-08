Vacanze vip, Antonello Venditti al mare: se ci fate un po’ caso andando a ritroso nei vostri ricordi vi renderete conto che non vediamo gli occhi del cantante romano da tempo immemore! L’occhialone da sole Ray Ban è infatti diventato da decenni un tratto distintivo del suo look. Il cantante di Roma capoccia non si separa mai da questo prezioso accessorio, tanto che anche nelle apparizioni televisive e concerti notturni indossa gli occhialoni. Look immutato nei decenni, il suo, anche quello dei capelli (neri corvini a 69 anni suonati), al punto che a vederlo sui palchi sembra davvero che il tempo per lui si sia fermato.

Antonello Venditti inedito: in costume da bagno e senza occhiali al mare

L’artista cantautore e musicista in questi giorni si sta godendo qualche giorno di vacanze nel mare di Capri dopo essere stato in Salento. Stanno destando un po’ di curiosità delle foto inedite che lo riguardano e che ce lo mostrano in una ‘veste’ a dir poco inedita. Senza gli occhiali, anzitutto, e senza veli! Eh già, il cantautore è stato pizzicato al mare in Puglia con indosso solo lo slip: l’ex marito di Simona Izzo fa sfoggio di una forma fisica tutto sommato apprezzabile – vista l’età – il capello immancabilmente lungo e un costume da bagno nero. L’abbronzatura è invidiabile e, per la prima volta dopo anni, dalle foto si può vedere il cantante senza occhiali! A pubblicare le immagini esclusive il settimanale Diva e Donna, che ha immortalato l’artista in Salento, dove ha pure suonato i primi di agosto, mentre si gode la tintarella e un bel bagno rinfrescante.

Antonello Venditti: una carriera sempre al top

Di recente Venditti è stato a Capri per ritirare il Premio Faraglioni 2018. Nel corso della serata, condotta da Paola Saluzzi, Antonello ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera, che dura da ben 40 anni. E a settembre lo attende un’occasione speciale: un concerto all’Arena di Verona per festeggiare i 40 anni dall’uscita dell’album “Nata sotto il segno dei Pesci”. Il sold out è già stato registrato da mesi!