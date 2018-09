Alessandro Preziosi baci di fuoco alla nuova fidanzata: l’attore napoletano paparazzato dal settimanale ‘Nuovo’ con Elettra, la donna per la quale ha letteralmente perso la testa. Baci e carezze che definire passionali è riduttivo. Scatti di fuoco tra il 47enne partenopeo in vacanza a Pantelleria e la nuova fiamma, una bellissima ragazza mora.

L’attore si gode con lei gli ultimi scampoli d’estate nelle acque di Pantelleria: la passione travolge la coppia, lui la bacia appassionatamente e le mette una mano sul seno, sotto il costume. Non si cura di chi potrebbe vederli. Elettra Pierantoni, sceneggiatrice cinematografica, lo ha stregato. Preziosi si lascia letteralmente andare a baci e carezze bollenti con la bella e sexy nuova compagna. Presto rivedremo il focoso attore in tv nella fiction Mediaset “Non mentire”, insieme a Greta Scarano. La nuova serie andrà in onda prossimamente su Canale 5, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli già regista di “Borsellino” e “Il giovane Montalbano”.

E’ la prima volta che Preziosi si fa sorprendere con un’altra donna dopo la rottura con la sua storica ex Greta Carandini, che per anni 5 ha preso il posto di Vittoria Puccini nel cuore del bel Preziosi. Quando si tratta di sentimenti e love story l’attore, infatti, è molto riservato e reticente, non ama parlare ai media del suo privato. I ‘bello delle fiction’ – a ben guardare gli scatti del settimanale Nuovo – sembra davvero coinvolto con l’affascinante Elettra, di cui sappiamo davvero poco. Poche le informazioni al riguardo: sceneggiatrice e scrittrice di documentari e cortometraggi , secondo i rumors potrebbe essere la nipote di Ennio Fantaschini. Mora, capelli lunghi e viso da bambina, ha stregato il 47enne attore napoletano: nelle foto sono appoggiati agli scogli e amoreggiano appassionatamente. Baci, abbracci e carezze, Preziosi se la mangia con gli occhi. Immortalata anche la palpatina bollente sul seno …

