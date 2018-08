Vacanze vip, Alba Parietti a Capri: il balletto senza il reggiseno è hot e finisce in rete. A renderlo pubblico il settimanale Oggi che mostra la sempre affascinante opinionista tv in movenze sensuali con indosso un lungo abit giallo, super scollato, dove si intravede un decolleté prorompente senza reggiseno. “Perché sei così timida?”, le chiede ironicamente l’amico mentre le fa il video durante la danza sexy, lei scoppia a ridere divertita. Intanto dalla scollatura vertiginosa del suo abito si vede tutto!

Alba Parietti è molto attiva sui social, e proprio in queste ore ha pubblicato un post polemico dove rimarca di dire sempre quello che pensa e prende le distanze da quella che il settimanale Oggi ha spacciato per intervista esclusiva fattale, spiegando che le frasi che le vengono attribuite nel virgolettato sono state in realtà estrapolate da sue precedenti dichiarazioni e post sui social. “Io dico sempre quello che penso e dico anche al mio grande amico e caro Direttore che non avevo accettato di fare nessuna intervista. Mi spiace molto perché stimo moltissimo Brindani”.

Poi continua: “Ma ci penso già da sola a farmi del male. Non ho bisogno di aiuti di questo genere. Ho detto al giornalista di leggere i miei post. Non di virgolettare. Inoltre nella diatriba Salvini -Saviano non voglio entrare. Detesto qualsiasi forma di personalizzazione delle battaglie. Renzi docet.

Sono evidentemente più vicina alle posizioni di Papa Francesco , sono notoriamente dalla parte degli ultimi che siano Italiani ( anche se capisco perché mi contestano , vivendo nel disagio) e per l’accoglienza. Non mi piace essere strumentalizzata da nessuno. Nemmeno da chi la pensa come me.

Quindi l’intervista me la sono fatta da sola. E il giornalista ha estrapolato come se lo fosse stata”.