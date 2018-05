Vacanze Spa di lusso: sulle Dolomiti Lefay presenta il suo resort gioiello

Vacanze Spa di lusso: relax, benessere e comfort. Lefay a Pinzolo (Trento) per valorizzare sempre di più un brand che in una decina di anni è diventato un riferimento nel mercato internazionale della vacanza benessere di lusso. Case vacanza da sogno nel comprensorio sciistico di Campiglio in un resort d’eccellenza che offre tutti i servizi ed i benefit di una struttura alberghiera a cinque stelle con una delle Spa più grandi delle Dolomiti, provvista di piscine interne ed esterne, saune e zona fitness, bar e due ristoranti.

Presentato ufficialmente a Villa Necchi Campiglio (Milano) il progetto del Lefay Dolomiti, già in costruzione e che sarà pronto nell’estate 2019. Un vero gioiello: un centinaio di camere, in gran parte suites; una spa enorme e spettacolare (5 mila metri quadrati); due ristoranti soprattutto venticinque residenze da 98 a 264 metri quadrati, in puro design e tecnologie energetiche al top. È questa la nuova sfida del gruppo bresciano Lefay. E mentre a Pinzolo fervono i lavori che porteranno nell’autunno del 2019 all’apertura della seconda perla di Lefay, il Dolomiti Resort e Wellness Residences, la famiglia Leali che gestione queste strutture ricettive – ha svelato quella che appare come una novità assoluta nel mercato immobiliare italiano, che in realtà si sta rivelando essere una tendenza sempre più diffusa nel lifestyle più elitario del turismo mondiale: la possibilità di mettere a reddito il proprio investimento (quando non si ha l’opportunità di andare in vacanza) lasciando gestire l’appartamento allo stesso resort e alla sua diffusa rete commerciale.

In un’ala del resort, collegata alla struttura alberghiera e alla sua area wellness di oltre 5mila metri quadrati, saranno infatti realizzati alcuni appartamenti di ampia metratura (da un minimo di 98 ad un massimo di 275 mq.) di classe energetica A, arredati nel tipico stile trentino con materiali locali e tecnologie energetiche a basso impatto ambientale. Appartamenti da sogno, affacciati sulle Dolomiti, con dotati di tutti i servizi dell’hotel a cinque stelle. Un mix riuscitissimo tra privacy domestica e tipico comfort del resort. “Non stiamo diventando veri operatori immobiliari ma dopo aver reinventato il concetto di vacanza benessere, vogliamo innovare il classico modello di seconda casa con Lefay Wellness Residences, una perfetta sintesi tra i vantaggi di una proprietà immobiliare e l’ospitalità alberghiera”, così Alcide Leali jr, managing director di Lefay Resorts & Spa. Chi deciderà di acquistare gli appartamenti potrà mettere a reddito l’investimento e incaricare il resort di occupare gli appartamenti, nei periodi di non utilizzo, offrendoli ai suoi ospiti e riconoscendo ai titolari il 50% dei ricavi. Dal primo luglio sarà aperto a Pinzolo un apposito ufficio vendite e sarà possibile visionare i primi appartamenti finiti.