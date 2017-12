Vacanze Natale 2017 e Capodanno 2018: le mete preferite dai viaggiatori italiani

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi… Ma è proprio così? PiratinViaggio, la più grande social travel community del mondo, ha chiesto a quasi 2.500 italiani i loro programmi per le feste. Resteranno a casa con la famiglia o andranno in viaggio? Il 70% degli intervistati non ha mai rinunciato a trascorrere il Natale con la famiglia e più della metà di loro (56%) ha dichiarato che il motivo di questa rinuncia è il desiderio di non perdersi l’atmosfera natalizia di casa propria.

A differenza di quanto si possa pensare, anche le risposte dei Millennials non differiscono molto da quelle della fascia più “adulta”, la cosiddetta Generazione X, dando prova che le festività natalizie restano un momento da passare con i propri cari. Ma è proprio vero che gli italiani non rinuncerebbero per alcun motivo alla famiglia? Il 71% afferma di non essere mai andato in vacanza senza famiglia a Natale: l’83%, però, sarebbe felice di intraprendere un viaggio in compagnia dei propri famigliari. Insomma, il Natale per gli italiani è sinonimo di famiglia e atmosfera calda e casalinga.

Ma gli italiani a Capodanno si confermano convinti viaggiatori: i nostri connazionali vogliono infatti viaggiare, che sia un posto calmo e isolato nella natura (63%) o un posto molto frequentato con tanta gente e feste per tutti i gusti (37%). La caratteristica fondamentale però è che la destinazione sia all’estero (91%).