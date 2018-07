Vacanze di lusso: Talita von Furstenberg e la sua sfarzosa estate, foto location da sogno

Barche e lusso: da mesi in vacanza e la ferma intenzione di non interromperla. Questa la vita da sogno dell’ereditiera Talita von Furstenberg, figlia 19enne del principe Alexander. Bellissima, fa la modella, e in poche settimane ha già visitato 6 Paesi. Vacanze di extra lusso nelle location più belle del mondo, rigorosamente documentate su Instagram.

Talita von Furstenberg un’estate all’insegna del lusso esagerato

Quella della bella Talita sembra dunque essere un’estate memorabile. Se infatti la stagione estiva 2018 è appena iniziata, la modella 19ennea, del principe Alexander e nipote della stilista Diane von Furstenberg le sue vacanze le ha già iniziate da un pezzo. Location esclusive, yacht di lusso, resort a 5 stelle: Talita in poche settimane ha viaggiato in Spagna, Austria, Israele, Francia e Grecia pubblicando su Instagram le tappe fondamentali dei suoi viaggi tra sfarzo, relax e momenti indimenticabili in luoghi esotici. La modella, che abbia già visto su importanti magazine internazionali e che ha sfilato per griffe come Dolce & Gabbana, sui social conta 148mila follower. La sua vacanza si protrarrà a lungo Nelle prossime settimane continuerà i suoi meravigliosi viaggi per trascorrere un’estate esagerata.

