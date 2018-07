Vacanze di lusso: Petriolo Spa Resort. Per un soggiorno a cinque stelle con piscine dalle calde acque termali a pochi minuti d’auto da Siena, in Toscana. La struttura è ubicata tra i boschi della valle dell’Ombrone. Un resort termale luogo ideale per ritrovare il benessere psicofisico, rigenerare mente e corpo e staccare dalla routine. La location ideale per chi dalle vacanze s aspetta anzitutto relax. Le terme di Petriolo sgorgano a 43 gradi; acque curative e sulfuree delle piscine all’aperto e anche indoor, resort di lusso dove troverete un buon rapporto qualità-prezzo visti gli alti standard della magnifica struttura. L’hotel è isolato, e l’atmosfera che si viene a creare al calar del tramonto, lontana dalle luci artificiali dei centri abitati, è a dir poco suggestiva.

Il Petriolo Una Spa Resort è molto grande. L’accesso dalla ampia reception porta ad altrettante spaziose terrazze che dominano dall’alto la valle, e dalle quali è possibile vedere le piscine all’aperto, una con l’acqua termale calda e una con acqua normale, che si raggiungono con gli ascensori. Il ristorante Petriolo ha vetrate simili a quelle di una nave da crociera e offre un menu variegato tipico della tradizione culinaria toscana e senese. C’è poi un secondo ristorante, il Brigante, all’aperto o anche coperto, accanto alle piscine. Nella struttura sono a disposizione degli ospiti anche altre piscine, il bagno turco e bio saune nell’area interna, sia di acqua sulfurea termale sia di acqua normale. Il centro benessere propone anche massaggi e trattamenti estetici personalizzati. Il Resort dispone di 87 camere, tra cui una suite imperiale con jacuzzi open-air per le grandi occasioni; tutte molto ampie e dotate di ogni comfort, con bagno in marmo e una vista sulla campagna boscosa che si estende tra il senese e il grossetano.