Vacanze in villa: due location da sogno in Umbria e nelle Marche

Ville in Umbria e nelle Marche: due location da sogno per un soggiorno immerso nella bellezza della natura. Ecco due idee vacanze per un soggiorno in ville di lusso immerse nella natura, per chi cerca un soggiorno vacanziero rigenerante e lontano dallo stress cittadino.

Vi consigliamo Villa La Meridiana, casale contadino risalente ai primi anni dell’800, collocato tra le verdi colline che circondano Città di Castello, in Umbria. La proprietà, ristrutturata ad arte, non ha volutamente cancellato le tracce del passato: mura di pietra grezza e mattoni, con rifiniture in un’ocra giallo in piano stile campagnolo. Dettaglio caratteristico che dà il nome alla villa è la meridiana solare, orologio antico risalente ai tempi dei romani. Questa la cornice di un soggiorno rigenerante. Gli interni sono rustici, con stile classico, ma sobrio e molto accogliente. Persistono i mattoni originali a vista in tutte le stanze della Villa con mobili in legno scuro e a contrasto. La struttura consta di 7 ampie e luminose camere e 4 bagni, per un totale di 14 adulti. Nei vari spazi della Villa è rimasto intatto il sapore rustico e rurale del casolare: i letti sono in ferro battuto e gli armadi e i mobili in legno massiccio. Il panorama è mozzafiato, i campi coltivati tutt’intorno, la natura che fa da cornice. C’è anche anche una zona gioco per bambini, un BBQ per cene all’aperto e una splendida piscina che è circondata da un verde prato all’italiana. La Villa mette a disposizione gratuitamente un grande orto biologico con ogni tipo di verdure e 7 Mountain Bike per esplorare il territorio circostante in piena libertà.

La seconda location consigliataè Villa Pietra Chiara, nelle Marche, struttura sofisticata e dal design ricercato ubicata nella valle di Serra San Quirico, piccolo borgo medievale a pochi passi dalle maestose Grotte di Frasassi. Ristrutturata con eleganza e con una particolare attenzione al design e ai comfort, questa villa è una perfetta location per famiglie o piccoli gruppi di amici alla ricerca di un angolo accogliente per le loro vacanze. L’atmosfera è accogliente e rilassante, perfetta per vacanze in famiglia o fra amici, all’insegna del riposo e della spensieratezza. La struttura consta di 3 ampi alloggi suddivisi in 2 piani, per un totale di 6 posti letto. Cura dei dettagli e semplicità degli interni si mescolano magistralmente, così come all’esterno nel bel porticato in pietra che si apre sulla piscina a sfioro e sulle bellissime vedute della montagna, per un risveglio rilassante o una cena all’aperto in una cornice suggestiva. Serra San Quirico sorge alle pendici del Monte Murano ed è cinta da imponenti mura dominate dalla trecentesca Torre del Cassero. Una struttura architettonica fortificata e rimasta intatta nel corso del tempo.